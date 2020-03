Der US-Amerikaner hatte sich im Sommer 2019 im Gefängnis in New York das Leben genommen. Ihm wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Von den Machenschaften seines Freundes will Andrew aber nichts mitbekommen haben. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, wirft ihm indes vor, er selbst habe sie drei Mal missbraucht. In zwei Fällen sei sie erst 17 Jahre alt gewesen. Andrew bestreitet das.