Kreuzfahrtschiff darf immer noch nicht anlegen

Auf dem vor Kalifornien festsitzenden Kreuzfahrtschiff Grand Princess sind inzwischen 21 Menschen der 3533 Passagiere an Bord positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Infizierte würden bei Bedarf unter Quarantäne gestellt, so US-Vizepräsident Mike Pence. Am Freitag waren in einer spektakulären Heli-Aktion der Nationalgarde Testkits abgeseilt worden, die Proben wurden später in ein Labor geflogen. Pence geht nach eigenen Angaben von einer hohen Zahl an Infizierten unter den rund 1100 Besatzungsmitgliedern aus.