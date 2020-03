Der deutsche Fußball-Teamspieler Antonio Rüdiger vom englischen Topclub Chelsea sieht dunkelhäutige Spieler angesichts von rassistischen Beleidigungen in den Stadien alleine gelassen. „Ich würde mir wünschen, dass mehr Spieler ihre Stimme erheben. Es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Deshalb verstehe ich nicht, warum da so wenig kommt“, sagte der 27-Jährige in einem Interview dem „Spiegel“.