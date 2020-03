Die beiden Lehrerinnen bleiben zur Sicherheit noch in häuslicher Absonderung, teilte Corina Had, Mediensprecherin der Wiener Berufsrettung, am Samstag mit. Diese Maßnahme gilt für 14 Tage. In Wien ist die Zahl der Infizierten mit 23 bis Samstagmittag übrigens gleich geblieben.