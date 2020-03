Der Pinzgauer Lebensgefährte (48) der Wienerin (36), die sich als erste Patientin mit dem Virus ansteckte, musste nach einer Infektion mit Corona am Montagabend in das Salzburger Uniklinikum verlegt werden. Bei dem Fuscher mit einer Lungenvorerkrankung verlief die Erkrankung durch das Virus schwerer als gedacht. Der Mann litt an typischen Symptomen eines Virusinfektes: Abgeschlagenheit und Muskelschmerzen.