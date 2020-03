Auch am Samstag fand im Landhaus in Innsbruck eine Sitzung der Tiroler Landeseinsatzleitung statt. Hauptthema waren natürlich die punktuellen Gesundheitschecks an der Grenze zu Italien, die Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag angekündigt hatte - die „Krone“ berichtete. Ein Team aus Ärzten, Polizisten und weiteren Experten, die diese Checks durchführen sollen, wird derzeit zusammengestellt.