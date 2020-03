Der schwedische Jungstar Frida Karlsson hat Norwegens Langlauf-Königin Therese Johaug den prestigeträchtigen Holmenkollen-Sieg weggeschnappt. Die 20-Jährige fing die lange überlegen führende Johaug am Samstag in Oslo im Klassik-Massenstart über 30 km in der Schlussphase noch ab. Die WM-Dritte Karlsson bezwang die Saisondominatorin im Zielsprint und feierte ihren ersten Weltcuperfolg.