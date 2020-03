Bereits Proteste nach Gerüchten über neue Lager

„Wir brauchen die Unterstützung der örtlichen Gemeinden“, betonte der Minister. „Wir können all diese Menschen nicht auf den Inseln lassen.“ In der nordgriechischen Stadt Serres hatte es in dieser Woche allerdings bereits Proteste gegeben, als Gerüchten über den geplanten Bau eines Flüchtlingslagers die Runde machten. Auch Kommunalpolitiker hatten ihre Ablehnung gegenüber dem Vorhaben erklärt. Auch jenes geplante Lager in Attika, der Region rund um Athen, soll durch seine 1000 Plätze die Krise auf den Inseln lindern.