Die WSG Tirol hat ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga zum Abschluss des Grunddurchganges fortgesetzt. Der Aufsteiger feierte am Samstag in der Profertil Arena beim TSV Hartberg einen 3:0-Erfolg und holte damit aus den jüngsten drei Runden sieben Punkte. Dadurch schaffte die Truppe von Coach Thomas Silberberger unmittelbar vor der Liga- und Punkteteilung den Sprung auf Rang zehn.