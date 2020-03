Der Schonkost der ersten 45 Minuten folgte bei einsetzendem Regen eine verbesserte Austria, die nun vehementer den Abschluss suchte. St. Pölten kam zwar kaum noch mit Nachdruck über die Mittellinie, blieb defensiv aber stabil. Einzig bei einer Unsicherheit des ansonsten soliden Thomas Vollnhofer kam Wimmer nicht richtig an den Ball (69.). Am Ende setzte die Austria vergeblich zur Schlussoffensive an. Tief in der Nachspielzeit klärte Stangl knapp vor der Torlinie vor dem heranstürmenden Monschein.