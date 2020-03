Die Eintracht steht zwar im DFB-Pokal-Semifinale sowie nach dem Erfolg über Salzburg im Europa-League-Achtelfinale, in der Bundesliga allerdings liegt man nach der dritten Niederlage in Folge nur an der zwölften Stelle. Einen Platz davor rangiert Union Berlin nach einem Auswärts-1:3 gegen die Freiburger, bei denen Philipp Lienhart durchspielte. Christopher Trimmel bereitete das Ehrentor des Hauptstadt-Clubs vor und hält damit in dieser Saison bereits bei zehn Assists.