14 AUA-Flieger am Boden

Bei der AUA wurde am Freitag Kurzarbeit ab 1. April angekündigt. Schon zuvor wurden Flüge nach China und in den Iran gestrichen, jene nach Italien um 40 Prozent reduziert - unabhängig von den neuen Einflugsperren durch die Bundesregierung. Zusätzliche Streichungen sind bei der AUA nicht ausgeschlossen. Von 80 AUA-Flugzeugen stehen derzeit 14 Maschinen Coronavirus-bedingt am Boden und es könnten noch mehr werden, sagte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech im „Morgenjournal“ des ORF-Radio am Samstag. Der gerade in Verhandlungen zur Kurzarbeit befindliche AUA Betriebsratsvorsitzende Rene Pfister forderte zudem ein Aussetzen der vom Airline-Management geplanten Personalabbaumaßnahmen.