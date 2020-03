Neuschnee und Wind hatten eine Verlegung zum Super-G-Start erfordert. Für Egger, die bereits am Freitag auf verkürzter Strecke Trainingsbestzeit erzielt hatte, offensichtlich kein Nachteil. Die Technik-Spezialist, die in ihrer Karriere bislang erst vier Abfahrten bestritten hatte, lag bei der ersten Zwischenzeit noch zurück. Dann drehte die Lecherin, die mit Nummer zwei gestartet war, aber gewaltig auf. Im Ziel lag die Head-Pilotin 0,98 Sekunden vor Andrine Maarstoel (Nor).