In dieser Zeit gewann er elfmal den Stanley Cup - so oft wie kein anderer Spieler bisher. „Henri Richards war einer der echten Giganten dieses Sports“, sagte NHL-Comissioner Gary Bettman. Seine Nummer 19 wurde von den Canadiens nie mehr vergeben, 1979 wurde er in die Ruhmeshalle aufgenommen. Richards litt seit einigen Jahren an Alzheimer.