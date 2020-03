Der Feldkircher Marco Rossi ist in der Hockeywelt derzeit in aller Munde. Kein Wunder: Mit 110 Punkten in seinen bisherigen 53 Saisonpartien für die Ottawa 67ers ist der 18-jährige der aktuelle Topscorer der Ontario Hockey League. Jetzt bewies Rossi, dass er auch abseits des Eis jede Menge Talent hat.