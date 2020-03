„Super-Elch“ Aleksander Aamodt Kilde war der große Favorit in seinem „Wohnzimmer“, am Ende jubelt aber ein Österreicher in Kvitfjell. Matthias Mayer avanciert in Norwegen zum Partycrasher und feiert den Sieg in der Abfahrt. Es ist sein insgesamt neunter Erfolg im Weltcup. Kilde (+0,14 Sekunden) muss sich mit Rang zwei begnügen. An der dritten Stelle landet der Schweizer Carlo Janka (+0,37).