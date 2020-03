Am Freitag hatte der Staatsanwalt Federico Delfino darauf verzichtet, gegen Ronaldinho und seinen Bruder Roberto de Assis Moreira Anklage zu erheben. Die Brüder seien „betrogen“ worden und hätten „in gutem Glauben“ gehandelt, als sie die gefälschten Pässe erhielten, sagte Delfino. Außerdem lobte er, dass die beiden Brüder während einer siebenstündigen Anhörung am Donnerstag nützliche Zeugenaussagen gemacht hätten. Der zuständige Richter erklärte, die Brüder seien nun frei zu gehen, wohin sie wollten. Sie verließen am Freitagabend (Ortszeit) das Justizgebäude in Asunción, knapp zwei Stunden später wurden sie aber zu einer Polizeiwache gebracht.