Die Auswärtsmacht ist weiter mit den Bulls! Salzburg zeigte sich nach der Heim-Schlappe bald von seiner Zuckerseite, schoss mit dem 50. Play-off-Sieg die Villacher 7:2 aus deren Halle. Die Mc-Ilvane-Crew ließ es im Powerplay gleich viermal klingeln, Holloway verbuchte drei Treffer. Damit steht es in der Viertelfinalserie (best of seven) 1:1. Die Fortsetzung folgt am Sonntag in Salzburg.