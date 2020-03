Auskunftsfreudiger Dealer

Als die verblüfften Polizisten in der nahegelegenen Wohnung nachschauten, entdeckten sie tatsächlich rund 400 Gramm Marihuana, eine Suchtgift-Waage, weitere Utensilien für den Drogenverkauf und Konsum sowie Bargeld. Der Dealer und dessen ebenfalls in der Wohnung anwesender Mitbewohner, ein 30-jähriger Rumäne, wurden wegen des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen. Bei der Einvernahme zeigte sich der deutsche Drogenverkäufer weiterhin recht auskunftsfreudig. Er gestand die Weitergabe von insgesamt 1380 Gramm Marihuana an zahlreiche Abnehmer ein, handelte offenbar schon seit Mitte 2018 mit dem „Gras“.