Was muss passieren, damit der Satz „Meine Kinder werden es besser haben als ich“ wieder stimmt?

Die junge Generation braucht Investitionen und glaubwürdige Versprechen in Zeiten von Digitalisierung und niedrigem Wachstum. Damit sie optimistisch in die Zukunft blickt, Familien gründet. Die Politik darf dafür nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir leben länger und Österreich wird im Schnitt älter - dieser Wandel ist Chance und Herausforderung zugleich. Wer Sozialstaat und Pensionssystem nicht dafür fit macht, macht aus der Chance ein Problem.