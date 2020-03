Mann und Ehepaar aus Leonding infiziert

„Fünf Personen sind behördlich abgesondert, einer hatte Symptome, hat aber kein Corona“, erklärt Palmisano am Vormittag. Am Abend musste Gesundheitsreferentin LH-Vize Christine Haberlander aber drei weitere infizierte Personen aus der Reisegruppe bestätigen. Es handelt sich um einen Mann und ein Ehepaar aus Leonding. Wie der erste Corona-Patient verbleiben sie in häuslicher Pflege. „Sie gelten wieder als gesund, wenn sie an einem Tag zweimal negativ auf das Virus getestet werden“, erklärt Rainer Gattringer vom Welser Krankenhaus, wo die Corona-Verdachtsfälle untersucht werden.