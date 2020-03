Vor dem Heimspiel des deutschen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 hat es Drohungen gegen einzelne Profis des Gastgebers gegeben. Der „Club“ und Arbeitgeber der ÖFB-Kicker Georg Margreitter, Nikola Dovedan und Andreas Lukse berichtete am Freitagabend nach der 0:3-Niederlage von Aufklebern, die in der Früh am Max-Morlock-Stadion und am Vereinsgelände gefunden worden waren. Und auch Proteste gegen den DFB gab es wieder.