Versprechen für Zusammenarbeit

Präsident Mandl bezeichnete das Wahlergebnis als eine gute Nachricht für die gesamte Kärntner Wirtschaft: „Ich freue mich in großer Demut, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten unserer Arbeit in den vergangenen fünf Jahren ein derart beeindruckendes Zeugnis ausgestellt haben, das ich als Vorschuss auf die kommenden fünf Jahre sehe.“