In Horn waren beide Teams voll auf Sieg aus. Michael Cheukoua scheiterte zwar noch mit einem Elfmeter (12.) an Goalie Christoph Nicht, dafür besorgte der Spanier Canillas (17.) die Hausherren-Führung. Nach einem Stangentreffer von Marco Perchtold (24.) gelang Alexander Rother der (40.) der Ausgleich. Cheukoua (47.) stellte zu Beginn der zweiten Hälfte die alte Ordnung wieder her. Diesmal schlugen die Grazer durch eine sehenswerten Perchtold-Weitschuss-Treffer (69.) zurück. Die Horner hatten aber den längeren Atem. Der Brasilianer Patrick (78.) mit einem Direkt-Freistoß und Cheukoua (81.) mit einer sehenswerten abgerissenen Hereingabe sorgten für die Entscheidung. Damit wurde es auch nichts aus dem siebenten GAK-Unentschieden in den jüngsten acht Runden.