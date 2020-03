Kurz: „Mittlerweile 63 positiv getestete Personen“

„Mittlerweile haben wir 63 positiv auf das Coronavirus getestete Personen in Österreich und die Zahlen steigen stetig. Die Situation hat sich verschärft, insbesondere im Iran, auch in Südkorea und in einigen Regionen Italiens“, begründete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitagabend.