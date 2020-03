In Graz kann nur noch jede zweite Operation durchgeführt werden

Die Knappheit bedeutet also für vermutlich Hunderte Patienten eine Verschiebung ihrer Eingriffe. In Graz beispielsweise kann dadurch angeblich nur noch jede zweite Operation durchgeführt werden, ein Zurückfahren um 50 Prozent also. Die Betroffenen wurden und werden von der AUVA informiert und bekommen so rasch wie möglich einen neuen Termin für ihre geplante Chirurgie-Behandlungen.