Der Anruf hatte einen Großeinsatz der Exekutive in Niederösterreich und Wien zur Folge. Baumschlager zufolge wurde nach der telefonischen Drohung der Sitz des Mobilfunkbetreibers in Wien u.a. von Beamten der WEGA gesichert. In der Folge wurde dann ein Verdächtiger in Tattendorf geortet.