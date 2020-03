Der Landtag sollte die Landesregierung beauftragen, schon jetzt Klarheit über den weiteren Ausbau ab 2022 zu schaffen. Weitere 500 Plätze um 23 Millionen Euro schweben Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) dabei bis 2028 vor, was die Wartelisten weiter verkürzen würde. Auch bei der mobilen Betreuung und der persönlichen Assistenz solle schon jetzt eine weitere Ausbauoffensive fixiert werden, so der SPÖ-Wunsch, der in Sachen „Dringlichkeit“ von den Grünen unterstützt wurde.