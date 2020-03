SPÖ entdeckte die Lücke erst im Landtag

Am 19. Februar kam es dann in Hollersbach zu der Umwidmung von Wohngebiet in Zweitwohnsitzgebiet – die SPÖ forderte am Mittwoch Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. Und war überrascht, als Landesrat Schwaiger die Gesetzeslage erklärte. Es habe nämlich vor 2019 noch ein Widmungsverbot gegeben, das fiel bei der Novelle samt Einführung der Zweitwohnsitzbeschränkungsgemeinden heraus. Die SPÖ dachte aber, es gebe noch immer dieses Verbot – und will es nun wieder einführen. In der kommenden Landtagssitzung wird sie einen dringlichen Antrag dazu stellen.