„Europa darf seine moralischen Werte nicht aufgeben“

Gleichzeitig betonen Heinisch und Zinkanell auch, dass Europa seine moralischen Werte an der griechischen Grenze nicht aufgeben dürfe und humanitäre Konventionen aufrechterhalten müsse. „Erdogan bringt Europa in eine moralische Krise“, so Heinisch. Das habe er auch sehr bewusst an der griechischen Grenze und nicht etwa an der bulgarischen getan, da die Bilder hier bereits allgegenwärtig sind und sich so schnell eine Zuspitzung der Lage erreichen ließ.