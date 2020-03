Das Partyleben anderer Bands ist Home Free gezwungenermaßen fremd. „Die meisten können sich auf Tour auch mal ordentlich betrinken oder wilde Partys feiern, aber wir haben keine Gitarre, die mal Soli spielt, um uns eine Pause zu verschaffen. Wir sind immer voll am Zug und das das ganze Konzert hindurch. Nach all den Jahren wissen wir aber, wie wir am besten mit diesem Werkzeug umgehen und welche Techniken wir anwenden müssen. Einfach viel Wasser trinken und ausreichend schlafen. Das ist nicht immer leicht, aber am Ende mehr als die halbe Miete.“ Da die Band trotz der Erfolge vor einigen Jahren nicht explosionsartig in den Orbit hochstieg, sondern kontinuierlich wuchs, schlägt man auch nicht so leicht über die Stränge. Nach der Eroberung der USA füllen sich auch in Europa immer größere Hallen, um den klassischen Country-Export zu betrachten. Und angefangen hat einst alles im beschaulichen Pertisau…