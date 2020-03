In der Steiermark wurden am Freitag zwei weitere Fälle von Coronavirus-Infektionen bekannt, wie die Kommunikation Land Steiermark mitteilte. Einer wurde am frühen Nachmittag registriert, bundesweit der 55. Fall. Ein weiterer kam in den späten Nachmittagsstunden hinzu, womit österreichweit nun 56 Fälle vorliegen, davon sechs in der Steiermark.