Unzählige Darlehen erschlichen

Die Spielsucht trieb den Angeklagten in den Privatkonkurs. Doch der Vater einer Tochter hat offenbar die Gabe, dass ihm Menschen alles glauben. So auch eine Frau, die der Baggerfahrer über eine Singlebörse im Internet kennengelernt hatte. „Er hat mich, wenige Tage nachdem er mich angeschrieben hat, schon um Geld gebeten, weil er Aufträge in Kitzbühel an Land ziehen wollte und Baumaterial kaufen musste“, erinnert sich die Unterländerin. An einem anderen Tag fehlte dem Mann Geld für eine „Autoreparatur“ oder für eine „Strafzahlung wegen Pfuschertätigkeiten“. In nur drei Monaten schaffte es der Angeklagte, dass ihm seine Internet-Liebe insgesamt weit über 10.000 Euro borgte. „Ich warte auf den Steuerausgleich. Dann zahle ich alle Schulden zurück“, versprach der 43-Jährige.