Dass die Fieberkurve der steirischen Wirtschaft wegen Corona nach oben geht, bekommt vor allem die Kammer zu spüren: „Wir haben eine eigene Hotline eingeführt, bereits am ersten Tag hatten wir über 500 besorgte Anrufe“, erzählt Präsident Josef Herk. Einbußen gebe es in allen Bereichen, unzählige Lieferketten wären unterbrochen: „Besonders schlimm hat es die Bus-Branche erwischt, hier werden Ausfälle von nahezu 100 Prozent verzeichnet“, weiß der oberste Kämmerer. Am Montag gibt es dazu sogar einen Krisengipfel.