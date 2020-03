Während Tausende Flüchtlinge in die EU drängen, ist die Lage in Tirol (noch) ruhig. Die Zahl der Aufgriffe ist konstant, jene der hierzulande in der Grundversorgung befindlichen Migranten sank seit 2016 sogar um 70 Prozent. Es kann aber bald wieder in die andere Richtung gehen.