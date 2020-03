In der derzeitigen Flüchtlingskrise zeichnet sich ab, dass Deutschland in der EU-Staatengemeinschaft eine „Gruppe von Willigen“ organisiert, die bereit ist, Frauen, Kinder, unbegleitete Jugendliche in besonderer Not von der Grenze aufzunehmen. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hält dagegen.