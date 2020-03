Im Fall der 22-Jährigen aus Kitzbühel, die am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, sind am Freitag zwölf Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Vier Personen davon aus dem persönlichen Umfeld und acht aus dem Arbeitsumfeld, teilte das Land Tirol am Freitag in einer Aussendung mit.