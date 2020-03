In Echsenbach (Niederösterreich) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden eine Zeitungszustellerin von einem Junghund der Polizei attackiert worden. „Die 29-Jährige erlitt einen Bissverletzung am linken Arm“, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager am Nachmittag mit. Das Tier sei wegen eines defekten Sperrzylinders aus einem Zwinger entkommen.