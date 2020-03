In 1200 Studios vertreten

Der 35-Jährige treibt mit Helm und einem neunköpfigen Team auch den Profi-Bereich weiter voran. Was es damit auf sich hat? Friseure und Kosmetiker greifen hier auf das Augenbrauen-Know-how der Kosmetikmarke zurück - dm, Klipp, Roma und Coiffeur Sturmayr sind da einige davon. Nun gelang auch ein großer Schritt nach Deutschland: So ist andmetics mit seinen Styling-Produkten in 1200 Klier-Studios vertreten. „Die größte Friseurkette Europas“, ist Freudenthaler happy.