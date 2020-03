Für den 1. FC Köln läuft es in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter sehr gut. Florian Kainz und Co. besiegten am Freitagabend zum Auftakt der 25. Runde Schlusslicht SC Paderborn auswärts mit 2:1 und holten damit zum achten Mal in den jüngsten zehn Partien drei Punkte. Nur noch vier Zähler fehlen dem Zehnten auf den Sechsten Schalke 04 und damit den Europacup.