Außerordentliche Ratssitzung in Brüssel

Die EU-Gesundheitsminister haben am Freitag zur außerordentlichen Ratssitzung in Brüssel gerufen. Und das sei laut Anschober auch notwendig: „Die Situation hat sich drastisch verschärft.“ Konkret die Corona-Krise und ihre weltweiten Folgen. Tag für Tag steigt die Zahl der Erkrankungen, aber auch die Angst in der Bevölkerung. Nicht jedoch bei Minister Anschober. Routiniert spult der Grüne sein dichtes Programm ab - lange bevor der Rat tagt.