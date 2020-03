Handy bei jedem zweiten Paar im Schlafzimmer tabu

Caroline Erb, Psychologin bei Parship.at: „Letztlich kommt es auf die Dosis und die Intensität an, was den Handykonsum in einer Beziehung betrifft. Wichtig sind ‘reale‘ gemeinsame Erlebnisse und Aktivitäten, aufmerksames und interessiertes Zuhören und auch eine gewisse Disziplin, die es ermöglicht, handyfreie Zeiten und Zonen genießen zu können.“ Immerhin 26 Prozent der befragten Wiener geben jedoch an, dass es in der Partnerschaft handyfreie Zeiten gibt, lediglich sieben Prozent drehen das Smartphone an Wochenenden oder in der Freizeit jedoch komplett ab.