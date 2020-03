Auch Fuchs für Risse verantwortlich

Bereits im Jänner waren im Bezirk Landeck in Pettneu und in Zammerberg zwei Rehe und eine Losung aufgrund eines Wolfsverdachts untersucht worden. In diesen Fällen konnte der Wolfsverdacht jedoch nicht bestätigt werden. Bei den Analysen wurde hingegen die DNA eines Fuchses nachgewiesen, teilte das Land Tirol mit.