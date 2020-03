Kein Unterricht am Freitag in betroffener Klasse

Am Donnerstagabend stand fest, dass sich die Frau und ihre beiden Söhne tatsächlich mit dem Erreger angesteckt hatten. Daraufhin wurde sofort die Privatschule im Alsergrund verständigt. In der betroffenen Klasse fand am Freitag kein Unterricht statt, die Schüler seien abgesondert worden, sagte Huber. Ob bei ihnen Tests auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden, hänge davon ab, ob sie Symptome entwickeln. Die infizierte Familie befindet sich in häuslicher Quarantäne.