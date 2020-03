Sollte der Test negativ sein, wird am Montag der Schulbetrieb normal wiederaufgenommen. Ist der Test positiv, werden auch alle Personen ausgeforscht, mit denen die Lehrerin in Kontakt stand. „Nicht die Bildungsdirektion entscheidet in so einem Fall, denn wir haben keine ärztliche Expertise. Die Gesundheitsbehörde entscheidet und deshalb wurde die Schule sicherheitshalber geschlossen“, so Klinglmair.