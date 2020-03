Was würden Sie mit 95.000 Euro machen? Weltreise, Kredit zurückzahlen, in die Wohnung stecken? Im Krankenhaus Nord wurde diese Summe, wie mehrmals berichtet, in einen Schutzkreis gegen böse Geister investiert. Geholfen hat das nur dem Energetiker. Denn die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt.