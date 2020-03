Auch in Österreich sind in zahlreichen Geschäften Schutzmasken ausverkauft. Jene Grippeschutzmasken, die zur Zeit der Vogelgrippe von der damaligen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) angeschafft worden waren, wurden am Donnerstag vom Bundesheer an die Behörden übergeben.