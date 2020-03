Ob Setzlinge, Saatgut oder Hühner - die Initiative „Brot für die Welt“ bietet Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Entwicklungsländern seit Jahren Hilfe in ihrem Land. Durch die aktuelle Kampagne „Satt ist gut, Saatgut ist besser“ will man betonen, wie wichtig es ist, dass Menschen ihre Nahrung selbst anbauen können. Oder durch ein eigenes Einkommen Lebensmittel kaufen können. In Schulungen vermitteln Partnerorganisationen vor Ort, wie Gemüse, Hülsenfrüchte oder Getreide angebaut werden, um unter schwierigen Klimabedingungen zu gedeihen. So hilft man den Bauern auch aus der Abhängigkeit von Agrarkonzernen und Banken.