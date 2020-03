In der Tat schienen Salzburger Spiele ohne Gegentreffer zuletzt zu einer Rarität zu verkommen. 2:3 gegen Altach, 2:2 gegen die Austria, 2:3 gegen den LASK (in der Liga), davor ein 3:0-Sieg im Cup-Viertelfinale gegen Amstetten. Der letzte zu-null-Sieg in der Bundesliga datiert überhaupt vom 10. November 2019. Damals siegten die Bullen beim WAC mit 3:0. Da wollte ORF-Anchor-Man Rainer Pariasek nach dem Sieg gegen den LASK am Donnerstagabend von Jesse Marsch wissen, wie es sich anfühlt, zu null zu gewinnen. „Es ist ein komisches Gefühl“, lachte er. Und mit ihm Paraisek, Prohaska und Payer.