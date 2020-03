Bunte Karriere

Neben Nils Frahm und Ólafur Arnalds wird er zu den bekanntesten Vertretern des relativ jungen Genres der Neoklassik gezählt, einer Gegenbewegung zur schnelllebigen Popwelt. Hauschka selbst mag derlei Einschränkungen nicht, sondern überrascht lieber in seinen außergewöhnlichen Konzerten. Früh in seiner Karriere experimentierte Bertelmann in unterschiedlichsten Bands zwischen Rock und Hip-Hop. Mit der Band God‘s Favorite Pain spielte er einst mehrmals im Vorprogramm der Fantastischen Vier - die Band löste sich später aber auf. Nach seinem Umzug nach Düsseldorf kam seine Karriere als Pionier am Klavier so richtig in Schwung.